Citibank'tan altında 2021 ortalama fiyatı için 1.800 dolar tahmini

Citibank ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, ons altın fiyatının yılın bölümünde 1.700-1.900 dolar bandında hareket etmesinin beklendiği kaydedildi. Ortalama fiyat beklentisi ise 1.800 dolar olarak belirtildi.



Değerlendirmede altın fiyatları için riskler görüldüğüne vurgu yapıldı. Riskler arasında Fed varlık alımlarının 2021 sonunda azaltılması, Fed faiz artırımlarına ilişkin fiyatlamanın daha agresif hale gelmesi de sayıldı.