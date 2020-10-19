Citi'den altın için 2.275 dolar öngörüsü

19 Ekim 2020

Altın fiyatının 2020 yılı sona ermeden rekor seviyeye yükseleceğini öngören Citi, temel senaryosunda 2021 yılında ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olacağını tahmin etti.



Gümüş fiyatının gelecek 12 ayda yüzde 70 civarında yükselerek 40 dolar/ons seviyesini göreceğini öngören Citi, paladyum fiyatının 2021 yılı ortasına kadar 2.800 dolar/ons seviyesine ulaşmasını ve 2021 yılında ortalama fiyatın 2.650 dolar/ons olmasını beklediğini vurguladrı.

Platin piyasasında ise 2021 yılında daha büyük arz fazlası bekleyen Citi, bununla birlikte yatırım amaçlı talebin etkisi ile piyasanın sıkılaşmaya devam edeceğini ve 2021 yılı sonunda platin fiyatının 1.100 dolar/ons seviyesine ulaşacağını da tahmin etti.