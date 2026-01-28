Citi'den gümüş için yeni rekor tahmin: Yükseliş sürecek mi?
Citigroup, gümüş fiyatlarında son dönemde hız kazanan yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini öngördü. Banka, spot gümüşün üç ay içinde 150 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırabileceğini açıkladı. Analistler, özellikle Çin kaynaklı güçlü talebin alım iştahını canlı tuttuğunu, mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için daha yüksek fiyat seviyelerinin gerekebileceğini belirtti. Pazartesi günü yüzde 14'lük artışla 117,71 dolara yükselen gümüş, 2008 küresel finans krizinden bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetmişti.
Citigroup, yayımladığı değerlendirmede, gümüşte son dönemde hız kazanan yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.
Banka, spot gümüşün önümüzdeki üç ay içinde 150 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırabileceğini açıkladı.
Alım iştahı yüksek seyrini koruyor
Citigroup analistleri, özellikle Çin kaynaklı talebin güçlü seyrini sürdüreceğini belirtirken, mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için fiyatların daha da yukarı çıkmasının gerekebileceğini ifade etti. Analistler, gümüş piyasasında alım iştahının hâlen yüksek olduğuna dikkat çekti.
Salı günü yayımlanan analiz notunda Citi analistleri, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Pazartesi günü tarihi zirveye ulaştı
Gümüş fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolara yükseldi ve yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Bu yükseliş, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en güçlü günlük artış olarak kayda geçti.
Citi analistleri ayrıca, altın/gümüş rasyosunun 2011 yılında görülen 32’ye 1 seviyesine gerilemesi halinde, gümüş fiyatının 170 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.