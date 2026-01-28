Citi'den gümüş için yeni rekor tahmin: Yükseliş sürecek mi?

Citigroup, yayımladığı değerlendirmede, gümüşte son dönemde hız kazanan yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Banka, spot gümüşün önümüzdeki üç ay içinde 150 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırabileceğini açıkladı.

Alım iştahı yüksek seyrini koruyor

Citigroup analistleri, özellikle Çin kaynaklı talebin güçlü seyrini sürdüreceğini belirtirken, mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için fiyatların daha da yukarı çıkmasının gerekebileceğini ifade etti. Analistler, gümüş piyasasında alım iştahının hâlen yüksek olduğuna dikkat çekti.

Salı günü yayımlanan analiz notunda Citi analistleri, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Pazartesi günü tarihi zirveye ulaştı

Gümüş fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolara yükseldi ve yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Bu yükseliş, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en güçlü günlük artış olarak kayda geçti.

Citi analistleri ayrıca, altın/gümüş rasyosunun 2011 yılında görülen 32’ye 1 seviyesine gerilemesi halinde, gümüş fiyatının 170 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.