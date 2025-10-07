Citi'den TAB Gıda için 'AL' tavsiyesi!

Citi, bugün yayımladığı raporda Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda için 322 TL hedef fiyat ile "AL" tavsiyesi açıkladı.

Yıllık gelir artışının yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor

Raporda, TAB Gıda'nın KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapanışlarından faydalanarak 100'den fazla yeni lokasyon kazandığına dikkat çekildi. Citi, şirketin 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 10 mağaza büyümesi öngördüğünü, 2025'te ise yıllık gelir artışının yüzde 50'ye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Bankanın değerlendirmesinde, mevcut risklere rağmen TAB Gıda'nın güçlü büyüme potansiyeli, pazar payındaki avantajı ve iskontolu değerlemesiyle yatırımcılar için cazip bir konumda olduğu vurgulandı.