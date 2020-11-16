Citigroup, ABD yerine Birleşik Krallık hisse senetlerini önerdi

Citigroup yaptığı yatırım tavsiyelerinde, ABD 10 yıl vadeli kağıtlarının getirisinin yüzde 1,25'e yükseleceği beklentisine işaret eden Citigroup stratejistleri, "Eğer nominal getirilen yüzde 1,25'e doğru gider ise Birleşik Krallık hisse senetlerinin ABD'deki benzerlerinin yüzde 15 üzerinde performans göstermeleri beklenebilir" değerlendirmesini yaptılar.

Londra'da FTSE 100 endeksi, COVID-19 aşısının yarattığı iyimserlik sonrası yatırımcıların enerji ve finans hisselerine yönelmelerinin etkisi ile bu ay yüzde 13 yükseldi. Ancak hala yıl başına göre yüzde 16 aşağıda.

S&P 500 endeksi ise bu ay yüzde 10 yükseldi ve Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

Birleşik Krallık hisse senetlerinin yarı sıra Avustralya hisselerinde "ağırlığını artır" pozisyonlarının korunması tavsiyesinde bulunan Citi stratejistleri, ABD ve gelişmekte olan piyasa hisseleri için ise

"ağırlığını azalt" tavsiyesi verdi.