Citigroup Bitcoin için tahminlerini açıkladı! Zirveden düşüşe üç senaryo...

ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, yayımladığı son analizde Bitcoin'e ilişkin 12 aylık fiyat görünümünü paylaştı. Banka, "ana senaryo" kapsamında Bitcoin'in önümüzdeki bir yıl içinde 143 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Bu beklentinin, kripto para ETF'lerine yönelik fon girişlerinde yeniden canlanma yaşanması ve küresel hisse senedi piyasalarındaki toparlanmanın sürmesiyle desteklendiği belirtildi.

Analizde, 70 bin dolar seviyesinin Bitcoin açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekildi. Bu seviyenin korunması halinde, ETF talebindeki artış ve olumlu piyasa algısıyla birlikte fiyatlarda güçlü bir yükseliş potansiyelinin oluşabileceği ifade edildi.

Küresel ölçekte resesyon riski

Öte yandan Citi, olumsuz senaryoda küresel ölçekte bir resesyon riskine işaret etti. Böyle bir durumda Bitcoin fiyatının 78 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği tahmin edildi.

İyimser senaryoda ise artan yatırımcı ilgisi ve risk iştahındaki güçlenmeyle birlikte Bitcoin'in 189 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği değerlendirildi.