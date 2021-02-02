Citigroup, dolar/TL'nin 7 liranın altına ineceği görüşünde
Citigroup Euro/TL'de kısa pozisyon aldıklarını ve dolar/TL'nin 7'nin altına inmesini beklediklerini belirtti.
ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, dolar/TL kısa pozisyon alırken kurun 7 liranın altına gitmesini bekliyor. Dolar/TL'nin yanı sıra euro/TL ve euro/İsrail Şekeli kurlarında kısa pozisyonları bulunan Citigroup, doların G9 para birimlerine karşı konsolide olacağı bir döneme girildiğini belirtti.
Kurum, Euro/TL'de 8,6644 seviyesindeki 3 ay vadeli forward ile kısa pozisyon alırken, hedef seviye 8,175, zarar kes seviyesi ise 8,96 olarak açıklandı.
Yeni merkez bankası yönetiminin yüzde 5'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar şahin duruşunu sürdüreceğini düşündüklerini belirten Citigroup, "Piyasalar merkez bankasının yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı." dedi.