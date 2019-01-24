Citigroup: Türk şirketleri talep daralmasını hissediyor

24 Ocak 2019

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7-8 Ocak tarihlerinde 17 Türk şirketi ve 79 yatırımcının katılımı ile yılın ilk Türkiye hisse senedi konferansını düzenleyen Citigroup, toplantıdan notları bugün yayınladığı raporla paylaştı.

Türk ekonomisinin 2018 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 2 daraldığını tahmin eden ve daralmanın 2019 ilk çeyrekte yüzde 2,7 ve ikinci çeyrekte yüzde 6,2 olmasını beklediğini ifade eden Citi ekonomistleri, 2019'un tamamında yüzde 3,4 gibi ılımlı bir daralma beklediklerini vurguladı.

Türk gıda perakendecilerini yanında Türk tüketici şirketlerinin zayıf yurt içi talep ortamını hissetmekte olduklarını belirten Citi, şirketlerin iç talepteki zayıflığı uluslararası pazarlardaki pozitif sonuçlarla kapatmayı beklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Havacılık şirketlerinin artan uluslararası talep ile biraz rahatlama bulmalarını bekleyen Citi ekomistleri, toplantıda temsil edilen bankaların kredilerde bastırılmış bir büyüme beklediklerini ortaya koyduklarını da aktardı.