Citigroup ve UBS, altın fyatı tahminlerini yükseltti

Citigroup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve dolarizasyonun etkisiyle kısa vadeli altın fiyat hedefini ons başına 2 bin 800 dolardan 3 bin dolara çıkardı. Ayrıca, banka 2025 yılı ortalamasını da ons başına 2 bin 800 dolardan 2 bin 900 dolara güncelledi.

UBS ise küresel faiz indirimlerinin, belirsizliklerin ve güçlü yatırımcı ile merkez bankası talebinin devam etmesiyle, 12 aylık altın fiyat tahminini ons başına 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara yükseltti.

Bu yıl yüzde 10'dan fazla artış

Altın fiyatları, 5 Şubat'ta gümrük vergileri ve şahin Fed etkisiyle ons başına 2 bin 882 dolara çıkarak yeni zirvelere ulaşarak bu yıl yüzde 10'dan fazla bir artış gösterdi.