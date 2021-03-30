CME, Mikro Bitcoin Vadeli işlemlerine 3 Mayıs'ta başlayacak
Dünyanın en büyük türev piyasalarından biri olan CME Group, Mikro Bitcoin Vadeli işlemlerine 3 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.
CME Grup, Mikro Bitcoin Vadeli işlemlerine 3 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. CME Group'tan yapılan açıklamada, regülatör onayına tabi olacak işlemlere tabi vadeli kontratlar 1 Bitcoin'in 1/10'u büyüklüğünde olacak. Yeni kontratların yatırımcılara Bitcoin fiyat oynaklıkları karşısında farklı bir hedge imkanı sunması hedefleniyor.
CME, halihazırda Bitcoin vadelileri ve opsiyonlarının yanı sıra Ether vadelilerini de yatırımcılara sunmuş durumda. Açıklamada, Bitcoin vadeli işlemlerinde likiditenin artmakta olduğuna da dikkat çekildi.