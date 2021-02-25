Coca Cola İçecek, 1,2 milyar lira kâr etti

Coca Cola İçecek, 2020'de 1.23 milyar TL net kâr etti. Şirket, pandemi yılında 14,39 milyar lira gelir elde etti. Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; konsolide satış hacmi yüzde 1,9 azalan CCI’da ünite kasa başına net satış geliri ise yüzde 22,2 arttı. Pay başına kazancını da yüzde 27,6 artıran CCI, 2 milyar TL ile bu zamana kadarki en yüksek serbest nakit akımına ulaştı. FAVÖK ise 282 baz puan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 21,8’e yükseldi.



Coca-Cola İçecek’in CEO’su Burak Başarır sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2020 yılında net satış gelirlerini satış hacimlerinden, FAVÖK’ü ise net satış gelirlerinden fazla artırarak, kaliteli büyüme algoritmasını bir kez daha sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye operasyonu, satış hacimlerinin yılın ikinci yarısında önemli ölçüde toparlanmasıyla birlikte yılı yüzde 7,5 daralma ile kapadı. Gazlı içecekler kategorisinin yüzde 6’lık güçlü bir büyüme ile liderlik ettiği uluslararası operasyonlarımızın toplam satış hacimleri 2020 yılında yüzde 3 büyüdü. İstikrarlı bir şekilde pazarın üzerinde performans gösteren ve gazlı içecekler kategorisinde piyasa liderliğini kazandığımız Pakistan operasyonumuz bizi özellikle memnun etti.”