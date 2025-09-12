Commerzbank, altın, gümüş ve platin fiyat tahminlerini yükseltti
Alman yatırım bankası Commerzbank, değerli metaller piyasasına ilişkin fiyat tahminlerini güncelleyerek altın, gümüş ve platin fiyatı tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlarda bulundu.
Alman bankası Commerzbank, altın, gümüş ve platin için fiyat tahminlerini güncelleyerek yukarı yönlü revizyonlara gitti.
Bankanın raporuna göre, 2026 yıl sonu altın fiyatları 200 dolar artırıldı.
Commerzbank, 2026 yılı sonu için ons altın fiyatı beklentisini 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti.
Banka bu yıl sonu için gümüş tahmini 41 dolardan 43 dolara çıkardı.
Platinde ise 2025 sonu fiyat beklentisi 1.350 dolardan 1.400 dolar/onsa revize edildi.
Kaynak: ForInvest