Google Haberler

Commerzbank, altın, gümüş ve platin fiyat tahminlerini yükseltti

Alman yatırım bankası Commerzbank, değerli metaller piyasasına ilişkin fiyat tahminlerini güncelleyerek altın, gümüş ve platin fiyatı tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlarda bulundu.

Commerzbank, altın, gümüş ve platin fiyat tahminlerini yükseltti

Alman bankası Commerzbank, altın, gümüş ve platin için fiyat tahminlerini güncelleyerek yukarı yönlü revizyonlara gitti.

Bankanın raporuna göre, 2026 yıl sonu altın fiyatları 200 dolar artırıldı.

Commerzbank, 2026 yılı sonu için ons altın fiyatı beklentisini 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti. 

Banka bu yıl sonu için gümüş tahmini 41 dolardan 43 dolara çıkardı.

Platinde ise 2025 sonu fiyat beklentisi 1.350 dolardan 1.400 dolar/onsa revize edildi.

Gümüş fiyatları 14 yılın zirvesinde! Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 45'i aştı!Gümüş fiyatları 14 yılın zirvesinde! Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 45'i aştı!Finans
Goldman Sachs'ın ardından UBS'ten de rekor senaryo: Altın fiyatları için yeni tahminini paylaştı!Goldman Sachs'ın ardından UBS'ten de rekor senaryo: Altın fiyatları için yeni tahminini paylaştı!Altın
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar