Commerzbank: Avrupa'da çekirdek enflasyonda düşüş sürecek

Euro Bölgesi Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Commerzbank, çekirdek enfyasyonun zayıf olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Mart ayında manşet enflasyonunun enerji fiyatlarındaki güçlü yükselişin etkisi ile yüzde 1,3'e çıktığına işaret eden Commerzbank, çekirdek enflasyonun ise düşmeye devam ettiğini ve yüzde 0,9'a gerilediğini belirtti.



"Çekirdek enfyasyonda güçlü dalgalanmalar tamamen enflasyon sepetinin yapısından ve korona sınırlamalarından kaynaklı" tespitini yapan Commerzbank, çekirdek enflasyonun Temmuz ayına kadar düşmeye devam etmesini ve yılın ikinci yarısında Almanya'da KDV oranlarındaki geçici indirimin sona ermesinin de etkisi ile yeniden yüzde 1'in üzerine çıkmasını beklediklerini vurguladı.