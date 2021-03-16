Commerzbank Başkanı Hans-Joerg Vetter sağlık gerekçesi ile istifa etti

Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Commerzbank'ta Başkan Hans-Joerg Vetter sağlık gerekçesi ile istifa etti.



Commerzbank'tan yapılan açıklamada Başkan Vetter'in CEO Manfred Knof'a dün görevi sağlık sorunları nedeniyle aynı gün bırakacağı bilgisi verdiği kaydedildi. Başkanlık görevine asaleten isim atanana kadar velaten başkan yardımcısı Uwe Tschaege'nin geleceği kaydedildi.



Vetter, geçen yıl Ağustos ayında seleflerinin ortak istifası ile göreve gelmiş ve bankanın yeniden yapılandırılması üzerine yoğun emek harcamıştı.