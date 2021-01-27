Commerzbank: Dolar/TL 7,35-7,50 aralığında kalacak

Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank, yılın ilk yarısında dolar/TL'nin 7,35-7,50 aralığında seyretmesini bekliyor.



Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB Başkanı Ağbal'ın faizi gerekmesi halinde artırabileceği açıklamasının TL'yi desteklediğini söyledi. TL, dün dolara karşı 7,34'ün altına sarkarak 2,5 haftanın en düşük seviyelerini görmüştü. Ghose, "TCMB Başkanı Ağbal'ın faizleri gerekmesi halinde yükselteceği sözü ve şu ana dek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir eleştiri almamış olması faizlerin yüksek tutulması için Ağbal'ın zamanı olabileceği değerlendirmelerini getiriyor" yorumunda bulundu.



Dolar/TL paritesi halihazırda 7,3594 seviyelerinden işlem görüyor.