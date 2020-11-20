Commerzbank: Dolar/TL için 2021'in ilk çeyreği boyunca 7.50 gibi bir seviye bekliyoruz

Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili olarak, “Şunu söylemem gerekiyor ki bugün verilen karar beklentiler dahilinde geldi. Bu uzun zamandır beklenen bir değişimdi” dedi.

“Türk Lirasının 9 seviyesine gideceğini düşünüyorduk fakat artık böyle bir beklentimiz yok.” diyen Ghose şöyle devam etti:

“Biz 2021’in ilk çeyreği boyunca 7.50 gibi bir seviye bekliyoruz ve liranın kademeli bir şekilde zayıflayarak 8.00 seviyesine geleceğini düşünüyoruz.”