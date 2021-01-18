Commerzbank: Enflasyonda gevşeme sonrası TCMB faiz indirimlerine başlar

Alman finans devi Commerzbank analistlerinden Tatha Ghose, TCMB'nin enflasyonda gevşeme yaşanması sonrasında faiz indirmesinin beklendiğini kaydetti.

Analist, TCMB'nin üst üste faiz artırımlarının ardından dolar/TL paritesinin daha durağan bir görünüm ortaya koyduğu, bununla birlikte, piyasaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizi tolere edeceğine kolayca ikna olmayacakları yorumu yaptı.

Ghose, "Bizim orta vade için ana senaryomuz enflasyonun yıl ortası itibarıyla daha ılımlı bir hal alması ile orta vadede gösterge faizin yüzde 17'den yüzde 15e indirileceği yönünde" ifadelerini kullandı.



Commmerzbank, dolar/TL paritesinin yıl sonunda 8,25 olmasını öngörüyor. Parite halihazırda 7,5061 seviyelerinden işlem görüyor.