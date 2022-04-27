Commerzbank ilk çeyrekte kârını ikiye katladı

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, ayırdığı kredi karşılıklarını ve yazdığı zararların artmasına rağmen yılın ilk çeyreğinde karını ikiye katladığını bildirdi.

Commerzbank ilk çeyrekte net 284 milyon euro kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 133 milyon euro olmuştu

İlk çeyrekte faaliyet karı da analist beklentilerinin çok üzerinde 544 milyon euro olarak gerçekleşti.