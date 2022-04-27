  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Commerzbank ilk çeyrekte kârını ikiye katladı
Takip Et

Commerzbank ilk çeyrekte kârını ikiye katladı

Alman bankacılık devi Commerzbank, ilk çeyrekte net kârını iki katından fazla artırarak 284 milyon euroya çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, ayırdığı kredi karşılıklarını ve yazdığı zararların artmasına rağmen yılın ilk çeyreğinde karını ikiye katladığını bildirdi.

Commerzbank ilk çeyrekte net 284 milyon euro kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 133 milyon euro olmuştu

İlk çeyrekte faaliyet karı da analist beklentilerinin çok üzerinde 544 milyon euro olarak gerçekleşti.