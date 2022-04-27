Commerzbank ilk çeyrekte kârını ikiye katladı
Alman bankacılık devi Commerzbank, ilk çeyrekte net kârını iki katından fazla artırarak 284 milyon euroya çıkardı.
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Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, ayırdığı kredi karşılıklarını ve yazdığı zararların artmasına rağmen yılın ilk çeyreğinde karını ikiye katladığını bildirdi.
Commerzbank ilk çeyrekte net 284 milyon euro kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 133 milyon euro olmuştu
İlk çeyrekte faaliyet karı da analist beklentilerinin çok üzerinde 544 milyon euro olarak gerçekleşti.