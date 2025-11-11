Commerzbank tahminleri yükseltti! Altın, gümüş, bakır…

Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına ilişkin yeni emtia fiyat tahminlerini paylaştı. Banka, özellikle değerli metallerde yükseliş beklentisini korurken, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Şu anda ons altın 4.141 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 58'lik artış yaşandı. Commerzbank, gümüşün ons başına 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Sanayi metallerinde revizyon

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildi. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2.600 dolardan 2.900 dolara, bakır içinse 9.600 dolardan 10.500 dolara yükseltti.