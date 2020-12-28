Commerzbank: Türk Lirası daha da güçlenebilir

Merkez Bankası'nın faizler konusunda attığı cesur adımlar karşılığını bulmaya başladı. Geçtiğimiz haftaya 7,64'ten başlayan dolar/TL, bu haftanın açılışında 7,41'e kadar çekildi. Türkiye piyasalarına yönelik yapılan iyimser yorumlar ve Merkez Bankası'nın son hamlelerine yönelik pozitif değerlendirmelere her geçen gün yenileri ekleniyor. Capital Economics ve Alman Commerazbank'ın raporlarında Merkez Bankası'nın faiz hamelelerine ilişkin cesaret ve güven verici yorumları yapıldı.

Capital Economics: Faiz artırımı güven aşıladı, TL önümüzdeki güçlenebilir

Capital Economics tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin geçen hafta gösterge faiz orananı yüzden 17'ye çıkarma kararının yatırımcılara güven aşıladığı belirtildi. Kuruluşun gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, TCMB tarafından alınan kararın bankanın kredibilitesini yeniden inşa etme ve önceki dönemde alınan kararların yarattığı hasarı ortadan kaldırma niyetini gösterdiğini vurguladı.

Ekonomist, Türkiye'de alınan tedbirlerin büyüme görünümünde tersine hareket yaratabileceği ortamda TCMB'nin faiz artırımı kararının enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti. Tuvey, alınan faiz kararı ile TL'nin önümüzdeki aylarda güçlenebileceğini vurguladı.

Commerzbank: TCMB'nin faiz artırımı cesaret verici

Commerzbank tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin geçen hafta aldığı faiz artırımı kararının cesaret verici olduğu belirtildi.



Kuruluş tarafından kaleme alınan raporda, TCMB'nin faiz artırımı kararının cesaret verici olduğu ve kamuoyuna bankanın istikrarlı para politikası kararlılığı konusunda mesaj ilettiği ifade edildi.

Bankanın kur ve emtia araştırmaları birimi başkanı Ulrich Leuchtmann, "Bununla birlikte bankanın son yıllardaki adımları ile güven erozyonuna uğramış olması dikkate alındığında bazı şüpheci yaklaşımları da haklı görmek gerekir" ifadelerini kullandı. Analist, "Güvenin yeniden kazanılması için 1 yeni başkan ile 2 faiz artırımından dana fazlası gerekebilir" yorumu yaptı.