Commerzbank: Yeni tedbirler faiz indirimi riskini yükseltti, sterlin geriliyor

Commerzbank analisti Esther Reichelt, İngiltere hükümeti tarafından alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin İngiltere Merkez Bankası'nı faizi negatif düzeye indirmek zorunda bırakacağı yönünde spekülasyonlara neden olduğunu kaydetti.



Analist, "İngiltere'de faiz indirimine dair spekülasyonlar daha da güçlenirse sterlinde gerilemenin potansiyel olduğunu düşünüyoruz" yorumunda bulundu.



Dün 1,36'nın üzerine yükselen Sterlin/Dolar kuru, halihazırda 1,3570 düzeyinden işlem görüyor.