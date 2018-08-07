Commerzbank'a göre, TCMB'nin hamlesi neden etkili olmadı?

07 Ağustos 2018

Commerzbank, TCMB'nin dün rezerv opisyon mekanizması kapsamında attığı adımın Türk Lirası'na beklenen desteği sağlamadığını, bunun temelinde de TCMB'nin bağımsızlığına yönelik endişelerin ve yaratılan 2,2 milyar dolarlık döviz imkanının piyasa için çok büyük olmamasının yattığını bildirdi.

"TCMB'nin dün rezerv mekanizmasında değişikliğe gitmesi iki şeyi ortaya koydu" diyen Commerzbank bunları şunlar olduğunu savundu:

1- TCMB durumdan endişe duyuyor ve bir adım atması gerektiğini düşünüyor.

2- TCMB'nin faizleri artırmaya ceraseti yok veya bunu yapmasına artık izin verilmiyor"

Commerzbank, bu gelişmelere bağlı olarak TL'nin destek bulmak yerine 5,40 seviyesine geldiğine işaret etti.

Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann, TL'de kısa süreli görülecek bir toparlanmanın krizin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini savunurken, "Ben krizin şimdi başladığından korkuyorum. Türkiye'nin cari işlemler açığının finansmanı konusunda bir risk var. Bu büyük bir reel ekonomik krize ulaşabilir" dedi.

Merkez'den döviz hamlesi