Consus Enerji halka arz için başvurdu

Borsada halka arz rüzgarı yeni yılda da devam ediyor. Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Enerji de halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’a (BİST) başvurdu. SPK onayının ardından Consus Enerji’nin halka arzına lider aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve eş lider aracı kurum Global Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.; kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını da Borsa İstanbul’a bugün (18.02.2022) teslim ettiğini Şirketimize bildirmiştir.”

Consus Enerji, yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği biyokütle ve güneş santralleri yatırımları ile öne çıkıyor. Diğer taraftan şirket, dağıtık enerji alanında birleşik ısı ve güç sistemlerini (kojenerasyon / trijenerasyon ) yap-işlet modeli ile hayata geçirerek, Türkiye’nin en büyük kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak bu alanda sektör lideri unvanını elinde tutuyor.

Yurtiçi ve yurtdışında yatırım planlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Consus Enerji stratejisini, uzun vadeli tarife garantili yenilenebilir enerji projeleriyle yenilikçi enerji verimliliği çözümleri geliştirmek üzerine kurarken, hem kaynak hem de coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş portföyünü gelecek yıllarda dengeli bir şekilde daha da genişletmeyi planlıyor.

Yurtdışında da çeşitli bölgelerde yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi ve/veya satın almayı planlayan Consus Enerji, mevcut kurulu gücünü ek yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji sektöründe planladığı yatırımları ile büyütmeyi hedefliyor. Yurtdışında büyüme fırsatları bakımından Global Yatırım Holding’in Karayipler’den Singapur’a kadar geniş liman ağından da faydalanacak olan Consus Enerji, bu ülkelerde yatırım hedefliyor.