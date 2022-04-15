Consus Enerji rotayı Karayipler’e çevirdi

Berfin ÇİPA

Türkiye’de yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanında faaliyet gösteren Consus Enerji, borsada işlem görmek için gün sayıyor. 14 Nisan’da başlayan talep toplama süreci bugün de devam ediyor. Hisse başına 4,50 TL fiyat belirleyen Consus Enerji’nin halka arz büyüklüğünün 520 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Dünya Web TV’ye konuşan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, toplamda 105 milyon TL’lik nominal değerdeki hissenin halka arz edileceğini belirterek, “Halka arz miktarının yarısı sermaye artışı, yarısı da ortak satış olarak gerçekleşecek. Talebin iyi gelmesi halinde toplam tutarın yüzde 10’u kadar ek hisse satışı opsiyonu var. Ek hisse satışı gerçekleşirse şirketimizin yüzde 30’unun, gerçekleşmez ise yüzde 27’sinin halka açık hale gelmesini planlıyoruz” bilgisini paylaştı.

“Güneş enerjisi kapasitemizi artırmayı planlıyoruz”

Arpacıoğulları, halka arz ile gelecek kaynağın yüzde 50’sini yatırımlarla şirket kapasitesini artırmaya yönelik kullanmayı planladıklarını belirtti. Gelirin geri kalanını ise Consus Enerji’nin borçlarını azaltma amacıyla kullanacaklarını söyleyen Atay Arpacıoğulları, gelecek hedeflerini ise şöyle açıkladı: Önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi kapasitemizi önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz. Dağıtık enerji iş kolu kapsamında yerinde üretim yaptığımız santrallerle tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan kojenerasyon santrallerine de devam edeceğiz. Çünkü hep enerji denilince akıllara daha çok elektrik geliyor. Ancak sanayicimiz elektrik enerjisi olduğu kadar ısı enerjisine de ihtiyaç duyuyor.

“Odağımızda Karayipler var”

Consus Enerji’nin yurt dışı fırsatlarını da değerlendirdiğini aktaran Arpacıoğulları, rotayı Karayip bölgesine çevirdiklerini kaydetti. Arpacıoğulları, “Karayipler bizim şuan odağımızda. Antigua’da 5 megavatlık güneş santralini 30 yıl işletilmesine yönelik bir ön mutabakat imzaladık. Bu anlaşmayı yakın gelecekte nihayetlendirmeyi ve yatırıma başlamayı hedefliyoruz. Özellikle Karayip bölgesindeki devletlerin elektrikleri çok yüksek maliyetli ve yenilebilir enerjiye dönmeye çalışıyorlar. Biz de bu hizmetlerimizi o ülkelere ihraç edip ülkemize döviz kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Özellikle halka arz sayesinde borçluluk oranını önemli ölçüde azaltacaklarını kaydederek, “Bu yıl çift haneli büyüme çok uzak bir ihtimal olmaz” ifadelerine yer verdi.