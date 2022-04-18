Consus Enerji'nin halka arz büyüklüğü 519,8 milyon TL oldu
Consus Enerji'nin halka arz büyüklüğü 519,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Hisselerin yüzde 81,9'u yurt içi bireysel yatırımcılara giderken, İstanbul Portföy yüzde 16,86'lık pay aldı.
Consus Enerji'nin 14-15 Nisan tarihlerinde yapılan halka arzında büyüklük 519,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Garanti Yatırım’dan yapılan açıklamada Consus Enerji halka arzında 115,5 milyon adet hissenin, hisse başına 4,50 TL’den satıldığı bildirildi.
Halka arzda sunulan hisselerin yüzde 81,9’u yurtiçi gerçek kişilere yüzde 17,9’u yurtiçi kurumsallara, yüzde 0,15’i ise yurtdışı gerçek kişi yatırımcılara dağıtıldı.
Consus Enerji'de yüzde 5 üzerinde pay alan tek yatırımcı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. oldu. Şirket yüzde 16,86'lık pay aldı.