Euro/Dolar paritesi tahvil getirilerindeki farkın açılmasıyla geriliyor

Euro/Dolar paritesi, haftanın başında yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin Amerikan dolarını desteklemeye devam etmesiyle 1,1650 seviyesine doğru geriledi. Rapor yayımlayan Credit Agricole analistleri, piyasaların beklentileri aşan ABD enflasyon verilerinin ardından genişleyen getiri farklarına odaklandığını bildirdi. Avrupa Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki para politikası beklentilerindeki ayrışma, küresel döviz piyasalarındaki fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.

Güçlü gelen ABD enflasyon verileri küresel piyasalarda yeniden dolar talebi yarattı. Credit Agricole, artan tahvil faizleri ve güvenli liman arayışının doları eş zamanlı olarak desteklediğini ifade etti. Bu iki temel unsur, Euro/Dolar paritesi üzerinde zorlu bir temel zemin oluşturuyor. Küresel tahvil piyasasındaki oynaklığın yüksek kalması, yatırımcıların döviz piyasalarında Euro üzerinde uzun pozisyon almasını engelliyor.

Euro bölgesi enerji fiyatlarına karşı kırılganlığını koruyor

Euro bölgesi ekonomisi zayıflayan büyüme ivmesi ve yüksek enerji fiyatlarına olan duyarlılığı nedeniyle temel makroekonomik risk altında bulunuyor. Yüksek seyreden petrol fiyatları ithal enerjiye yüksek oranda bağımlı olan bölge ekonomisi için ilave bir zorluk teşkil ediyor.

Artan üretim maliyetleri Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ticaret dengesi üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu makroekonomik kırılganlıklar, döviz piyasalarındaki fiyatlamalarda Euro aleyhine çalışıyor.

Getiri farkları kısa vadeli döviz trendlerini belirliyor

Kısa vadede tahvil piyasalarındaki getiri farklarının ve genel risk algısının Euro dolar paritesi üzerindeki ana yönlendirici olması bekleniyor. Banka analistleri mevcut risk dengesinin Euro karşısında doların gücünü korumasından yana olduğunu öngörüyor. Yükselen enerji maliyetleri ve genişleyen faiz makası, Amerikan doları lehine olan bu aşağı yönlü baskının önümüzdeki aylarda da küresel döviz trendlerini şekillendirmeye devam edeceğine işaret ediyor.