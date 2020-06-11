Credit Europe Bank, Rusya'da ilk 10'a girdi

11 Haziran 2020

FİBA Grubu’nun yurt dışı finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya’nın en iyi 10 bankasından biri seçildi. Credit Europe Bank, ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından düzenlenen ankette tüketicilerin oylarıyla geçen yıla göre 9 basamak birden yükselerek 10. sıraya yerleşti. Onursal Başkan Hüsnü Özyeğin’in kurduğu FİBA Grubu tarafından temelleri 1990’da İsviçre’de atılan, 1994’te Hollanda, 1997’de Rusya operasyonlarını başlatan Credit Europe Bank, yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka unvanını da elinde bulunduruyor.

Merkezi Hollanda'da bulunan ve 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan Credit Europe Bank’in, Rusya gibi büyük bir coğrafyanın yüzde 85’inde faaliyet gösterdiğini vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları söyledi:

“Rusya hem coğrafi genişlik hem iklimsel ve kültürel çeşitlilik itibariyle tüm sektörler için zorlayıcı koşullar sunan bir pazar. Bankacılık gibi regülasyona tabi bir sektör ise elbette çok daha efor istiyor. Tüm bu koşullar altında Rusya’nın en iyi 10 bankasından biri seçilmek, sadece Grubumuz için değil, ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için de son derece gurur verici bir gelişmedir. Bugün Rusya’da 47 şube ve 26 bin kredi satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. Rusya'da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet veren Credit Europe Bank, kredi kartları, taşıt kredileri ve tüketici finansmanında en büyük bankalardan biri. 20 binin üzerinde kurumsal ve KOBİ müşterimizin bulunduğu bu ülkedeki büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“Dijital bankacılıktaki iddiamız tüm dünyada geçerli”

Rusya’daki kredilerin yüzde 60’ını dijital ve alternatif kanallar aracılığıyla kullandırdıklarına, toplam mevduatın ise yüzde 85'ini yine bu kanallar üzerinden topladıklarına dikkat çeken FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları ifade etti:

“FİBA Grubu olarak hem Türkiye’de hem yurt dışındaki finans yatırımlarımızda dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Bu yıl 10. yaşını kutlayan Fibabanka ile Türkiye’nin ilk ve öncü dijital bankası olmak için yola çıktık. Dijital bankacılıktaki iddiamız, dünyadaki tüm finans yatırımlarımızda geçerli. Korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı dönemde dijital bankacılığa yaptığımız yatırımın değerini bir kez daha anladık. Fibabanka ile Türkiye’de, Credit Europe Bank ile yurt dışında şube operasyonlarını en hızlı daraltan ve en hızlı evden çalışma düzenine geçiren bankalardan olduk. Hem müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek hem de başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere kamu sağlığını korumak adına bunlar çok önemli adımlardı.”

İki şube arasında 8 saat farkı

Credit Europe Bank’in İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde de faaliyet gösterdiğine dikkat çeken FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “Toplamda yaklaşık 7 milyon müşterimizin bulunduğu Credit Europe Bank, uluslararası alanda kurduğu iş ortaklıkları ve girişimlerle küresel iş hacmini sürekli genişletiyor. Çin sınırı ile Amsterdam arasında, 8 saat farkı olan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bankamız, Türkiye’yi küresel finans sistemi içindeki prestijli bir marka olarak başarıyla temsil ediyor” dedi.

Credit Europe Bank, Rusya’da birçok ödülün sahibi oldu

Bireysel bankacılık ve kredi kartlarındaki performansıyla Rusya’nın en iyi 10 bankası arasına giren Credit Europe Bank, Rusya'nın en önemli dijital finansal yayını banki.ru tarafından da “2019 Yılı Mevduat Ürünü ödülüne layık görülmüştü. Aynı yayın tarafından yapılan araştırmada banka, müşteri oylarıyla belirlenen Ulusal Derecelendirmede de ilk 10 banka arasında yer aldı. Bankanın kredi kartı ürünü “Card Credit Plus” ise Rusya'nın en büyük bankacılık, araştırma, derecelendirme ve raporlama kurumu olan “Frank Research Group” tarafından da En İyi Kredi Kartı seçildi.