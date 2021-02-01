Creditwest Faktoring, 90 gün vadeli bono ihracı
Creditwest Faktoring, 90 gün vadeli bono ihraç ediyor
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Creditwest Faktoring A.Ş. 4.02.2021 tarihinde yüzde 21,50 basit faizle 90 gün vadeli 20 Milyon TL nominal (talep gelmesi halinde limit dahilinde artırılabilir) tutarında finansman bonosu ihraç edecek.
Talep toplama tarihleri 2-3 Şubat 2021 olup, ihraç tarihi 4 Şubat 2021.
İhraç Büyüklüğü 20 Milyon TL Nominal
Talep Toplama 2-3 Şubat 2021
Vade Başlangıç 4 Şubat 2021
Vade Sonu 5 Mayıs 2021
Gün Sayısı 90 Gün