Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi ve kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.