Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Kısa zamanda cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum." dedi.

CNN Türk'teki canlı yayına katılan Aşan şunları söyledi: "Para politikası tarafında olağanüstü bir kurul toplamayacak. Enflasyon'daki büyümenin, kalıcı bir büyümenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı bu noktada önümüzdeki dönemde neler yapacağını duyurmuş oldu. Elbette MB başkanındaki değişiklik yeni bir politika değişikliğine işaret etmiş olabilir ama süreç içerisinde de gördük sığ hacimle gerçekleşen hareketliliğin azalacağını düşünüyorum. Var olan para politikası gerekliği, neyse oraya doğru yaklaşılacak."

Aşan ayrıca, "AK Parti 20 yıllık hizmeti boyunca sosyal devlet anlayışı içinde serbest ekonomi piyasasına bağlı. 2018 yılında ambargo sonrası da oldu. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak... Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak." ifadelerini kullandı.