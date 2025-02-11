Cumhuriyet altını asgari ücreti solladı

Türkiye'de Cumhuriyet altını fiyatı net asgari ücreti geride bıraktı. 2003 yılında bir asgari ücretle yaklaşık 2,5 Cumhuriyet altını alınabilirken, bu durum 2025'te tersine döndü. Net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu dönemde güncel verilere göre Cumhuriyet altını 22.300 lirayı ilk kez test etti.

Yaklaşık 10 günde yüzde 4,74'lük prim

2025 yılının başında 2 bin 994,70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 liralık artışla yüzde 12,83 oranında değer kazandı. Şubat ayının ilk gününe kıyasla gram altın yaklaşık 10 gün içinde 152,94 TL yükselerek yüzde 4,74 oranında prim yaptı.

Son bir yıllık dönemde ise gram altın 1.996,81 liradan 3.378,86 liraya çıkarak yüzde 69,21'lik değer kazancıyla dikkat çekti.

Trump’ın tarifelerinin piyasalara etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurması, piyasalarda belirsizlik yarattı. Bu açıklama sonrasında tarife endişeleri yeniden güçlenirken güvenli liman talebi arttı.

Analistler, ticari gerilimlerin altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayarak, bu hafta Trump’ın tüm ülkelere yönelik tarifeleri açıklayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'nin konuşmalarının yatırımcıların radarında olduğu aktarıldı.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 doların ise destek olarak öne çıktığı belirtildi.