D Yatırım Bankası'nın şirket tescili de tamamlandı

23 Haziran 2020

Doğan Holding'in bir süredir kurulması için çalışmalar yürüttüğü yatırım bankası D Yatırım Bankası için BDDK’tan izninin ardından Banka İstanbul Ticaret Sicili’ne de kayıt ettirilirdi. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından bankanın faaliyete geçmesi bekleniyor. .

Doğan Holding tarafından bugün KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz’in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.’nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili’ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

Hatırlanacağı üzere; D Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete’nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.