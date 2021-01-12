Dalgalı seyreden dolar/TL yeniden 7,50'yi geçti

Bugün piyasaların takip edeceği çok önemli bir veri öne çıkmıyor. Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmeleri ve ABD'de Başkan Donald Trump'un azil süreci ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Dün küresel çapta gelişmekte olan para birimlerinin yaşadığı değer kayıplarından etkilenen Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti. 7,50'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,42'nin altına kadar geriledikten sonra gelen tepki hareketiyle yeniden 7,50'nin üzerine tırmandı. Dün 9,15'e dayanan euro/TL ise bugün 9,03'ü gördükten sonra 9,13'üzerine hareketlendi.

Piyasaların gözü Trump'ın azil sürecinde



ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor.



ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını da bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

BOE Başkan Yardımcısı Ben Broadbent (13.00), Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester (20.00) ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, konuşmaları izlenecek yetkililer olacak. ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (15.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) verileri gelecek.