Danske Bank: TL'de değer kaybı devam edecek

TCMB'nin para politikası adımlarının Türk Lirası'na etkilerini değerlendiren Danske Bank, Banka'nın politikasında bir değişikliğin ufukta görünmediği ortamda, düşük reel faizler, zayıflayan global finansal şartlar ve zayıf temel göstergelerin Türk Lirası'nı daha aşağı çekeceğini öngördü.

TCMB'nin sınırlı rezervleri nedeniyle yaptığı son müdahalelerin Türk Lirası'nda değer kaybının önüne geçemediğini belirten Danske, bu müdahalelerin Lira'da değer kaybını durdurmaktan çok Banka'nın kredibilitesine zarar verdiğini savundu.

Bugün yayınladığı raporda, Türkiye için gelecek 3-6 aya yönelik olarak 3 senaryoyu değerlendiren Danske Bank, TCMB para politikasında değişiklik olmaması, cari politika duruşunun devam ettirilmesi ve faizlerin gelecek 3-6 ayda değiştirilmemesi senaryosuna yüzde 50 olasılık verdiklerini belirtti. Faiz oranlarının düşük kalmaya devam etmesi ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine bağlı olarak negatif reel faizin derinleşeceğini, enflasyonun yüzde 40 seviyesine kadar yükselmesi olasılğı bulunduğunu ifade eden Danske, bunun Türk Lirası'nın ilk çeyrekte daha da zayıflatacağını öngördü.

Uygulanan politikamarda bir dönüşü içeren senaryoya yüzde 30 olasılık veren Danske, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde liranın istikrar kazanmasına destek vereceğini vurguladı.

Danske Bank, faizlerin daha da düşürüldüğü, fiyat ve sermaye kontrolleri gibi olağanüstü politika tedbirlerinin uygulandığı bir senaryoya ise yüzde 20 olasılık verdiklerini belirtti.