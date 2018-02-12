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Danske Bank, Yunanistan'ın görünümünde yükselme bekliyor

Danske Bank, Moodys'in Yunanistan'ın görünümünü yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Danske Bank, Yunanistan'ın görünümünde yükselme bekliyor
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Danske Bank, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in Yunanistan için bu hafta açıklayacağı gözden geçirme raporunda kredi notunun görünümünü yükseltebileceğine inandığını bildirdi.

Yunanistan'ın 7 yıl vadeli tahvil ihracı ile 3 milyar euro borçlanmayı başardığına, borçlanma maliyetlerini aşağı çektiğine işaret eden Moody's, "16 Şubat'ta açıklanacak değerlendirmede Yunanistan'ın görünümünün pozitife yükseltilmesi konusunda ciddi bir olasılık var" dedi.

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