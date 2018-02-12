Danske Bank, Yunanistan'ın görünümünde yükselme bekliyor
Danske Bank, Moodys'in Yunanistan'ın görünümünü yükselteceği öngörüsünde bulundu.
Danske Bank, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in Yunanistan için bu hafta açıklayacağı gözden geçirme raporunda kredi notunun görünümünü yükseltebileceğine inandığını bildirdi.
Yunanistan'ın 7 yıl vadeli tahvil ihracı ile 3 milyar euro borçlanmayı başardığına, borçlanma maliyetlerini aşağı çektiğine işaret eden Moody's, "16 Şubat'ta açıklanacak değerlendirmede Yunanistan'ın görünümünün pozitife yükseltilmesi konusunda ciddi bir olasılık var" dedi.