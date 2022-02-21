DAP Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğü belli oldu

DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin yüzde 15,01 hissesinin halka arzında tüm paylar satılırken, halka arz büyüklüğü 555,37 milyon lira olarak gerçekleşti.

Halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan yüzde 10'luk tahsisat oranı ise yurtiçi bireysel yatırımcılara aktarıldı.

DAP'ın 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında talebin toplandığı halka arzında 200 milyon lira olan sermayesinden 30,02 milyon nominal pay satışına çıkılmış; 1 TL nominal değerli pay 18,5 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuştu.

Halka arza liderlik eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler'den halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, 30,02 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğünün 555,37 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1,5 katı talep geldiği belirtilen açıklamada, "Yatırımcılardan gelen yüksek talebin karşılanabilmesi amacıyla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat grubuna aktarılmıştır" denildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, halka arz öncesi yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 50 olarak planlanan tahsisat oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi kurumsal yatırımcılar için planlanan yüzde 40'lık tahsisat oranı halka arz sonucunda yüzde 14 olarak gerçekleşirken; yüzde 10 olarak planlanan yurtdışı kurumsal yatırımcılara yönelik tahsisat oranı ise yüzde 0 oldu.