Dar gelirli için katılım bankaları da destek olacak

31 Mart 2020

3 kamu bankasının dar gelirli vatandaş için başlatmış olduğu Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı kampanyasına kamuya ait katılım bankaları da katıldı.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan ortak yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid - 19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyoruz" denildi.

Kampanya kapsamında gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşterilere; 10 bin TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli, katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullandırılacak.

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacak.

Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında finansman başvurularının öncelikli olarak; başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak. Müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekecek.