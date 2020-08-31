Daralma verisi sonrası piyasalarda son durum

31 Ağustos 2020

Yurt içinde ise yüzde 9,9 olarak açıklanana 2. çeyrek daralma verisinin ardından piyasalarda tepki sınırlı oldu. Veri öncesinde 7,34 seviyesindeki dolar/TL 7,35'in üzerine çıktı. 8,74'lerdeki euro/TL ise 8,75'in üzerine tırmandı. Haftaya yüzde 0,11 artışla 1.101 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ise veriyle birlikte 1.100 puanın altına geldi. Saat 10:30 itibarıyla yüzde 0,45 düşüşle 1.095 puandan işlem görüyor.

Küresel piyaslarda iyimser hava

Küresel piyasalar, yoğun verilerle geçecek olan haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks geçen haftayı yüzde 2.8 kazanımla kapatmıştı. Asya'daki yükselişlerde Çin'de beklentilerin üzerinde gelen hizmet sektörü PMI verisi etkili oluyor. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,7 artışla 2015 ortasından bu yana en yüksek seviyelere yükseldi. ABD'de vadeli endeks kontratlarında yüzde 0,5'i aşan yükselişler yaşanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'ın beş büyük Japon şirketinin her birinde yüzde 5'ten fazla hisse satın aldığı haberlerinin desteğiyle yüzde 1,9 yükseldi.

Altın 2.000 dolara yaklaşıyor



Altın fiyatları doların zayıf seyretmesi ve Fed'in yeni politika çerçevesinin faizlerin bir süre düşük kalacağını ortaya koymasıyla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Asya piyasasındaki ilk işlemlerde 1.976 dolar ile 19 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0,3 artışla 1.969,98 dolarda bulunuyor.

Petrol 46 doların üzerinde

Arz fazlasından dolayı talep COVID öncesi seviyelere dönmekte zorlansa da küresel destek önlemlerinin etkisiyle hafif yükselirken Brent petrolü vadeli kontratları art arda beşinci aylık kazanımı kaydetmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 46,09 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,4 artışla 43,15 dolara yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi

Trump'tan 1,3 trilyon dolarlık destek paketi talebi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsü nedeniyle 1,3 trilyon dolarlık yardım paketi istediği belirtildi. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu rakama az olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinde büyümenin üçüncü çeyrekte toparlandığını ancak ekonominin pandeminin etkisi ile içine düstüğü "derin çukurdan" çıkmasının vakit alacağını ifade etti.



Moody’s, Çin’in 2020 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 1’den yüzde 1,9’a artırdı, 2021 büyüme tahminini de yüzde 7 olarak belirledi.



Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 8 arttı. Ekonomistler ise sanayi üretiminde yüzde 5,8 artış bekliyorlardı.



ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimine yönelik yapılan anketler, Trump'ın adaylığının resmileştirildiğini Cumhuriyetçi Parti Kongresi sonrasında Biden ile Trump'ın arasındaki farkın azaldığını gösterdi.