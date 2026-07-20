Darphane rakamları açıkladı: Vatandaşın altın tercihi yine değişmedi

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Türkiye'de 2026'nın ilk altı ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 altın üretildi.

Darphane verilerine göre, 6 milyon 222 bin 610 adetle ziynet çeyrek altın en fazla basılan ürün oldu.

Cumhuriyet altınları, yalnızca Darphane tarafından 24 ayar standart külçe altının çeşitli güvenlik ve kalite kontrol süreçlerinden geçirilmesiyle üretiliyor. Altınlar, sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta ve 22 ayar olarak piyasaya sunuluyor.

33,4 ton altın kullanıldı

Yılın ilk yarısında basılan toplam 9 milyon 829 bin 183 altın için 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı.

Üretimin 8 milyon 454 bin 870 adedini ziynet cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362 bin 11 sikke cumhuriyet altını ile 12 bin 302 Reşad sikke altını basıldı.

Ziynet çeyrek altın ilk sırada

Ziynet cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek altında gerçekleşti. İlk altı ayda ayrıca 898 bin 835 yarım, 1 milyon 288 bin 413 tam, 44 bin 702 ikibuçukluk ve 310 beşlik ziynet altın üretildi.

Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi.

Sikke altında tam altın öne çıktı

Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde 110 bin 670 çeyrek, 17 bin 582 yarım, 1 milyon 227 bin 909 tam, 600 ikibuçukluk ve 5 bin 250 beşlik altın basıldı.

Bu grupta en fazla üretilen ürün tam cumhuriyet altını olurken, toplam sikke altınların ağırlığı 9 ton 322 kilogram 489,9 gramı buldu.

12 bin 302 Reşad altını üretildi

Reşad altınları kategorisinde ise 1782 yarım, 5 bin 960 tam, 600 ikibuçukluk ve 3 bin 960 beşlik altın basıldı.

Yılın ilk yarısında üretilen 12 bin 302 Reşad altınının toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak hesaplandı.

Yılın ilk yarısında basılan altın adetleri ve dağılımı şu şekilde gerçekleşti: