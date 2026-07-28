Değerinin yarısını kaybetti! SpaceX yatırımcısı 4 Ağustos'u bekliyor

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SpaceX hisseleri, halka arz sonrasında ulaştığı zirveden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybederek 110 dolar seviyesine geriledi. Yatırımcıların gözü 4 Ağustos'taki bilançoya çevrilirken, hızla artan yapay zekâ harcamaları ve milyonlarca hissenin satışa açılacak olması yeni bir düşüş dalgası endişesi yarattı.

SPCX, pazartesi günü yüzde 1,36 düşerek 113,50 dolara indikten sonra gece işlemlerinde 110,89 doları gördü. Hisse, böylece 108,66 dolarlık tarihi dip seviyesine yaklaştı.

Halka arz fiyatının altına düştü

SpaceX, haziran ayında yaklaşık 639 milyon hisseyi 135 dolardan satarak 85,7 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirmişti. İlk işlemlerde 225,64 dolara kadar yükselen hisse, daha sonra kazançlarını geri verdi.

Zirveden bu yana şirketin piyasa değerinde 1,2 trilyon dolardan fazla kayıp yaşandı. Yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık mevcut değerleme ise şirketin gelir ve kârlılığı dikkate alındığında tartışılmaya devam ediyor.

Gözler 4 Ağustos bilançosunda

SpaceX, halka açık bir şirket olarak ilk ayrıntılı finansal sonuçlarını 4 Ağustos'ta yayımlayacak. Yatırımcılar; Starlink'in performansına, fırlatma gelirlerine, Starship'in geliştirme maliyetlerine ve yapay zekâ yatırımlarına odaklanacak.

Şirket, ilk çeyrekte yıllık yüzde 15 artışla yaklaşık 4,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Aynı dönemde yapay zekâ bağlantılı sermaye harcamalarının 7,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Harcamaların yeniden yükselmesi veya kârlılığın beklentileri karşılamaması hâlinde hissenin 100 doların altına inebileceği değerlendiriliyor.

911,5 milyon hisse satışa açılabilir

Halka arz koşullarına göre uygun hissedarlar, ilk bilançodan sonraki ikinci tam işlem gününde kilitli hisselerinin yüzde 20'sine kadar olan bölümünü satabilecek.

Bu kapsamda 6 Ağustos'ta 911,5 milyona kadar hissenin satışa uygun hâle gelmesi bekleniyor. Hissedarların tamamının satış yapması beklenmese de piyasadaki arzın artma ihtimali fiyat üzerindeki baskıyı güçlendirebilir.

Analistlerin hedefi 232 dolar

Morgan Stanley, SpaceX hisseleri için 300 dolarlık hedef fiyatını korurken şirketi takip eden analistlerin yaklaşık yüzde 80'i "al" veya buna denk tavsiye veriyor. Analistlerin ortalama hedef fiyatı ise 232 dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde 108,66 dolar ile psikolojik 100 dolar seviyesi destek, 117 ve 123-124 dolar aralığı ise direnç olarak izleniyor. Hissenin 100 doların altına gerilemesi durumunda satışların 90 dolara doğru derinleşebileceği belirtiliyor.