Değerli metallerin karnesi resesyonda zayıflıyor

Evrim KÜÇÜK

Ekonomik durgunluk endişeleri artıyor ve bunun emtia piyasalarına etkisi merak ediliyor. Daha önceki durgunluk dönemlerine bakıldığında altının, aynı zamanda endüstriyel metaller olan platin, paladyum, rodyum, rutenyum ve gümüşten daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

Bir durgunluk altın için mutlaka kötü bir haber anlamına gelmiyor. Tipik olarak, altın da dahil olmak üzere durgunluklar sırasında değerli metal fiyatları düşüyor. 1980 durgunluğunda, altın fiyatı yüzde 6 geri çekilmişti ancak bunun nedeni kısmen 1980'in başında rekor bir fiyata ulaşmış olması ve Fed'in nihayetinde faiz oranlarını enflasyonun üzerine çıkarmasıydı. Bununla birlikte, diğer durgunluklarda altın fiyatının diğer metallere göre daha az düştüğü ve daha çabuk toparlandığı görülüyor. Altın fiyatı, durgunluğun sonunda başlangıçtan biraz daha yüksek olma eğiliminde. Diğer değerli metaller ise genellikle daha düşük performans gösteriyor.

Örneğin 2007-2009 durgunluğunda, değerli metal fiyatları durgunluğun başlamasından sonra zirveye ulaştı ve durgunluk sona ermeden önce en düşük seviyelere indi. Düşen otomotiv talebine maruz kalan rodyum ve paladyum, tıpkı bir diğer endüstriyel değerli metal rutenyum gibi kötü sonuç verdi. Altın ise pozitif seyir izledi. Altın, borsadan daha iyi tepki veriyor Diğer durgunluk dönemlerinde bakıldığında altının S&P borsa endeksinden daha iyi davrandığı dikkat çekiyor. 1973’te başlayan ve 16 ay süren durgunluk döneminde sarı metal nominal olarak yüzde 87 prim yaparken, S&P yüzde 13.1 düşmüştü. 2001’de 8 ay süren durgunluk döneminde altın yüzde 5 yükselirken, borsa endeksi yüzde 1.8 geri çekildi. 2007’de başlayan 1.5 yıllık durgunluk döneminde ise S&P yüzde 37.4 düşerken, altın yüzde 16.3 yükselmişti.

Rodyum, paladyum ve platin riskle karşılaşabilir

Durgunluğun ilk birkaç ayında metal fiyatlarının yükseliyor olması, aslında resesyonun fark edilmemesinden kaynaklanıyor. Ekonomik durgunluklar genellikle, başladıktan aylar sonra teşhis edilir.



ABD, 2022'nin ilk yarısında teknik bir durgunluk olarak kabul edilen GSYİH'nin art arda iki çeyrek daralmasını yaşadı. Durgunluk devam ederse fiyatlarda aşağı yönlü risklerden bahsedilebilir. Rutenyum, iridyum, paladyum ve rodyum, önce en büyük üreticilerden Güney Afrika'da, sonra Rusya'da arz kesintileri nedeniyle son 18 ayda rekor fiyatlarda veya yakınında seyrediyor. Fiyatlar zirvelerinden bir miktar düşmüş olsa da, tarihsel seviyelere kıyasla hala önemli ölçüde yüksek. Bu nedenle ekonomik durgunluk sinyalleri artarsa, fiyatlarda daha fazla düşüş görülebilir. Gümüş de endüstriyel bir metal olduğu için kısmen risklere açıkken, platin fiyatlarının diğer metallerle birlikte yönünü aşağı çevirmesi beklenebilir.

Sarı metal yeniden Fed rüzgarına kapıldı

Fed’in şahin tutumunun devam edeceği beklentisinin oluşmasıyla ons altın 1.763 dolar destek seviyesine doğru geri çekildi. Buranın üzerinde kalmaya devam etmesi halinde tepki alımlarıyla direnç seviyeleri olarak 1.785 ve 1.805 dolar seviyeleri izlenecek. 1.763 dolar seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1745 ve sonrasında 1.735 dolar destek seviyeleri izleniyor olacak.

Credit Suisse, yıllık beklentisini 1.725 dolara indirdi

Değerli metalin görünümü konusunda analistlerin beklentileri farklılık gösteriyor. Credit Suisse'deki emtia analistleri önceki gün yayınlanan bir notta, artan faiz oranları ve reel getiriler nedeniyle bu yıl için altın fiyat tahminlerini düşürdüklerini söyledi. İsviçre bankası, bu yıl için ortalama fiyat beklentisini önceki ons başına 1.850 dolar tahmininden 1.725 dolara revize etti. Analistler altının 2.000 dolara getiren jeopolitik ticaretin kısa sürdüğünü ve altının merkez bankalarının faiz artışlarına takıldığını belirtiyorlar. Banka, 2023 ortalama fiyat tahminini ons başına 1.650 dolar olarak değiştirmeden bırakıyor. 2024 için analistler, altın fiyatlarının, ilk tahmin olan 1.650 dolardan 1.600 dolara çekti. Credit Suisse'in güncellenen tahminlerinin başyazarı Fahad Tarık, altının mevcut rayiç değerinin ons başına 1.590$ civarında olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Evolution Mining: 2.000 doların üzeri mümkün

Bazı analistler ise, altına yönelik güvenli liman talebini tetikleyecek uzun süreli bir durgunluk olması veya artan hükümet borç seviyelerinin Fed’i agresif faiz artışlarından vazgeçmeye zorlaması durumunda yükseliş potansiyeli görüyor. Avustralya merkezli Evolution Mining'in CEO'su Jake Klein, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde altın fiyatın gelecek yıl 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkabileceğini savunuyor. Spot altın fiyatı Ağustos 2020'de 2075,47 dolar/ ons ile rekor kırmıştı.