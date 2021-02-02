Değişim ihalesinde 2,48 milyar liralık geri alım yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde 2 tahvilde toplam nominal 2 milyar 479,0 milyon TL geri alım yaparken, yerine net 2 milyar 370,7 milyon TL değerinde 10 yıllık tahvil verdi.

Hazine, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli ve 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz kağıtlardan yapacağı alıma karşılık 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvilden satış yaptı. Hazine değişken faizli tahvilde 166,8 milyon TL, kuponsuz tahvilde 2 milyar 312,2 milyon TL geri alım yaptı.



Değişken faizli tahvile karşı verilen sabit kuponlu tahvilde168,4 milyon TL net satış gerçekleştirirken, satışların nominal tutarı 173,5 milyon TL oldu. İhaleye 483,5 milyar TL teklif gelirken, ortalama bileşik faiz yüzde 13,02, basit faiz yüzde 12,63 seviyesinde gerçekleşti. Tahvilde en düşük fiyat 96.953 TL, ortalama fiyat 97.086 TL olarak belirlendi.



Kuponsuz tahvile karşı verilen sabit kuponlu tahvilde 2 milyar 203,3 milyon TL net satış gerçekleştirirken, satışların nominal tutarı 2 milyar 267,3 milyon TL oldu. İhaleye 3 milyar 531,2 milyar TL teklif gelirken, bileşik faiz yüzde 13,00 seviyesinde gerçekleşti. Tahvilde en düşük fiyat 96.953 TL, ortalama fiyat 97.182 TL olarak belirlendi. Tahvilde basit faiz yüzde 12,61 oldu.