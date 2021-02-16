Değişim ihtimali ve B planı

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Berk Dinçtürk

Pandemi nedeniyle merkez bankalarının piyasalara sağladıkları likidite ve uygulanan teşvik paketleri, karantina önlemleri nedeniyle durma noktasına gelen ekonomilere destek olurken, finansal piyasalara da yeni fon akışları sağladı. Ek gelir arayışında olan bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisi yeni hesap açılışlarında gözle görülür bir artışa neden oldu. Bireysel yatırımcıları çekmek için 0 komisyona dayalı iş modelini geliştiren Robinhood gibi aracı firmalar, Millenial adı verilen yeni nesil yatırımcıların piyasalarda etkin rol oynamasının önünü açtı. ABD’de yapılan bir araştırma bireysel yatırımcıların Wall Street’de günlük hacmin % 80’ini karşılayabileceği ihtimaline dikkat çekerken, Fed’e göre hane halkının elinde bulunan nakit miktarı tarihi yüksek seviyelerde. Küresel piyasalarda yaşanan ralli, ekonomik gerçekleri yansıtmadığı iddiasıyla “Wall Street ile Main Street” ayrışıyor argümanlarına neden olurken, ünlü fon yöneticilerinden Stan Druckenmiller’ın “Piyasalarda yaşanan yükselişler, şirket kârlarına değil likiditeye bağlıdır” tezi teyit edildi. GameStop hisse senedinde yaşanan hareket, bireysel yatırımcıların etkinliğinin ne kadar arttığına iyi bir örnek olurken John Maynard Keynes’in “Animal Spirits” teorisini akıllara getirdi. Keynes, finansal piyasalarda işlem yapanların iç güdülerinin sonucu olarak matematiksel gerçeklerden uzaklaşarak irrasyonel fiyatlamalara neden olabileceğini savunur.

Aşının bulunması ileriye yönelik iyimserliği artırırken, İngiltere ve İsrail’in bu konuda başarılı bir politika izlemesi dikkat çekiyor. Avrupa Bölgesi’nde ise hammadde eksikliği nedeni ile aşılamanın düşük hızda ilerlemesi normalleşmenin uzamasına neden olabilir. Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme bağlı İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin destek ihtiyaçları artarken Almanya, Hollanda ve İsveç’in başını çektiği grup yeni bir pakete karşı çekimser. Bu durum Kuzey ile Güney’in bir kez daha karşı karşıya gelmesine neden olabilir. Diğer taraftan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’un yeni bir bağımsızlık referandumu yapılacağı açıklaması Brexit’i henüz geride bırakmış İngiltere için yeni bir belirsizliğe neden oluyor.

Ekonomilerin açılmasıyla talepte yaşanacak artışa, tedarik zincirinde yaşanması muhtemel aksaklıkların eklenmesi arz-talep dengesinin bozulmasına ve fiyatlarda yukarı yönlü baskılara neden olabilir. Evde kal temasının sona ermesi, varlıklarının büyük bölümünü ABD hisse senedi piyasalarında tutan yatırımcıların kârlarını realize ederek, otomotiv, konut, turizm ve giyim harcamalarını artırmasına neden olabilir.

Jerome Powell’ın 2023 yılından önce faiz artışı olmayacağı vurgusuna rağmen, Fed’in enfl asyon verilerinde yaşanacak artışı hangi noktaya kadar tolere edebileceği, Euro bölgesindeki kırılgan görünüm ve siyasi belirsizlikler orta vadeli riskler olarak karşımıza çıkıyor. ABD’de ileriye yönelik enfl asyon beklentileri artarken ABD 10 yıllıklarının 1,20 seviyelerine dayanması dikkat çekici. Zayıf dolar algısı küresel piyasaları desteklemeye devam etse de rüzgarın bir anda yön değiştirme ihtimaline karşı iyi bir B planı bulundurmak yararlı olacaktır.