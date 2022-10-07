DEİK’te fintech bayrağını İlker Sözdinler taşıyacak

DEİK, teknoloji ihracatını artırmak üzere kurduğu Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nde, 9 farklı komite oluşturdu. 9 komiteden biri olan Fintech Komitesi Başkanlığı görevi ise İlker Sözdinler’e verildi.

Yeni yapı ve görevlendirmeyi değerlendiren İlker Sözdinler, “Ülkemiz finansal teknolojiler alanında gerek yetişmiş insan kaynağı, gerekse sahip olduğu bilgi birikimi açısından çok özel bir konumda yer alıyor. Bu vesileyle, DEİK gibi güçlü bir kurumun çatısı altında, bu yıl ilk kez kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin Fintech Komitesi Başkanlığı’nı üstlenerek bu kıymetli teknolojilerin yurtdışına açılması konusunda destek vermenin büyük görev bilinci ile hareket ediyor ve bundan dolayı da büyük heyecan duyuyoruz.

Kısa vadeli olarak önemli fuarlarda Türk fintech pavilyonu kurmayı; orta vadeli olarak 2025 yıl sonu itibarıyla sektördeki her 4 fintech oyuncusunun en az birinin uluslararası iş yapar hale gelmesini; uzun vadeli olarak ise 2030 yılı itibarıyla en az 5 fintech şirketinin artan ihracat geliri sayesinde Fortune 500 listesinde yer almasında aktif rol almayı hedefliyoruz” dedi.