Dell'in cirosu beklentilerin altında kaldı

27 Kasım 2019

Üçüncü çeyrekte yazılım birimi VMare'nin satışlarını yüzde 11,4 artırmasına rağmen server ve network biriminin satışlarının yüzde 16,1 azalması Dell'in cirosunun beklentilerin gerisinde kalmasına yol açtı.

Dell'in üçünce çeyrekte toplam cirosu 23,04 milyar dolar olar beklentinin hafif altında 22,84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2018 üçüncü çeyreği 895 milyon dolar zarar ile kapatan Dell, bu yılın aynı döneminde ise 552 milyon dolar kar etti.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında ise hisse başına kar 1,62 dolar olan beklentilerin üzerinde 1,75 dolar olarak gerçekleşti.