"Deniz kirliliği sigortası" teminat tutarları belli oldu

Rafineri, petrol ve petrol ürünleri yüklemesiyle boşaltımının yapıldığı limanlar, istasyonlar, dolum tesisleri, enerji santralleri, terminal ve tersanelerin de aralarında bulunduğu işletmelerin yaptırmakla yükümlü olduğu "kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasına" ilişkin asgari teminat tutarları yeniden belirlendi.

Hazine Müsteşarlığının "Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, maddi zarar temizleme masrafları, atıkların taşınması ve bertarafı için teminat tutarları, tesisin yıllık üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesine göre teminatlar 1 milyon lira ile 8 milyon lira arasında değişecek.

Tedavi giderleriyle daimi sakatlık ve ölüm halinde kişi başına teminat tutarı 300 bin lira olarak belirlenirken, olay başına 1,5 milyon lira ile 12 milyon lira arasında uygulanacak.

Sigorta primleri ise sigortalanacak tesisin faaliyet konusu, yıllık işlem, üretim veya yük elleçleme kapasitesi, konumu, mevcut güvenlik önlemleri, varsa risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarıyla benzeri hususlar göz önünde bulundurularak, söz konusu tebliğ hükümleri de dikkate alınarak sigorta şirketince serbestçe belirlenecek.