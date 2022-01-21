Deniz Yatırım, strateji raporunu açıkladı: BIST’te yüzde 40’a yakın prim beklentisi

Deniz Yatırım, 2022 Strateji Raporu'nu açıkladı. Hazırladıkları rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Deniz Yatırım Strateji Ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek, 2022 yılını 'yüksek volatilite ile normale dönüş çabaları' şeklinde tanımladıklarını söyleyerek, bu yılın ana gündem maddesinin enflasyon gelişmeleri ve para politikaları olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Global enflasyon beklentilerinin ABD önderliğinde yükseldiğine işaret eden Gödek, "Genişlemeci maliye ve para politikalarının yarattığı fazla tasarruflar pandemi sürecinde henüz tam olarak kullanılmış değil. Emtia grubundaki sert fiyat yükselişleri, arz zincirindeki aksamanın sürmesi ve hizmet sektöründeki normalleşme 'enflasyon tortuları' konusunu bir süre daha konuşmaya devam etmemize neden olacak" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'deki enflasyon beklentilerindeki bozulmanın yılın son çeyreğinde hız kazandığını kaydeden Gödek, enflasyonun seyrinde beklentilerdeki çıpalama ve lira stabilizasyonunun belirleyici rol oynayacağını dile getirdi. Yıl başlangıcında gerçekleştirilen zamların ardından ocak ayı enflasyonunun da yüksek geleceğini paylaşan Gödek, “İlk çeyrek içerisinde TÜFE’de zirve noktaya ulaşma ve son çeyrekteki düşürücü yönde olmasını düşündüğümüz baz etkisi faktörüne dek yüzde 30-40 aralığında yüksek-yatay seyir beklentimiz var. Elbette bahse konu fikrimiz ağırlıklı liranın daha stabil bir patikada ilerlemesine bağlı” dedi.

Yüzde 3 civarı büyüme beklentisi

Küresel ekonomide toparlanmanın 2021’e göre daha düşük, fakat pozitif patikada devam edeceğini belirten Gödek, Türkiye'de büyümeyi 2022 için 'trend seviyelere dönüş' şeklinde öngördüklerini ve yüzde 3 civarı büyüme beklediklerini dile getirdi.

BIST 100 endeksi için 2750 puan öngörüsü

Yüksek enflasyon ortamında, düşük seyreden reel faizlerle birlikte, yerel varlıklardaki getiri arayışının bu yıl yüksek olabileceğini söyleyen Gödek, bu noktada ilk öne çıkan finansal aracın hisse senetleri, yani BIST olacağını aktardı. 12 ay vadeli BIST 100 endeksi hedef fiyatını 2750 puan seviyesinde belirlediklerini açıklayan Deniz Yatırım Strateji Ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek, bunun son kapanışa göre yüzde 37 prim anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı “Döviz geliri olan, ihracatçı sektör-şirketler kaynaklı ayrışmanın devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. Taşıdıkları yüksek iskonto ve ülke genelindeki düşük yabancı yatırımcı payları gözetildiğinde bankacılık sektörü hisselerinin 2022’de 2021’e kıyasla daha olumlu bir yıl geçireceklerini düşünüyoruz. Türkiye’nin cazip bir destinasyon olarak ön planda kalmaya devam etmesi ile turizmde toparlanma beklentimiz eşliğinde havacılık sektörü, yurt dışında büyüme hikayesi üzerinden seçici enerji sektörü üyeleri, yüksek enflasyon döneminde gelir büyümesi anlamında fayda sağlayacağını düşündüğümüz perakende ve telekom, yüksek ilginin güçlü bilançosu üzerinden korunacağını düşündüğümüz cam sektörü temalarına inanıyoruz.”

Model Portföy

Model portföyde yaptıkları güncellemeleri de paylaşan Gödek; listeden OZKGY'yi çıkarken; TURSG’yi ekledikleri bilgisini vererek, yeni portföyü şöyle paylaştı:

GARAN: Cazip değerleme, güçlü sermaye, yüksek karşılık oranları ve TÜFE’ye endeksli bonoların karlılığa katkısı.

ISMEN: Komisyon gelirlerinde artış, alternatif getiri arayışı döneminde kredili işlem hacimlerinde olası toparlanma ve düzenli temettü getirisi.

KORDS: Kord bezi segmentine ek olarak kompozit güçlendirme tarafındaki toparlanma beklentimiz ve döviz bazlı gelir yapısı.

TAVHL: Pandeminin sonuna yaklaşılması ve Türkiye’nin cazip turizm destinasyonu konumunda olması dolayısıyla turist sayısında artış beklentimiz.

SISE: Yeni yatırımlarla desteklenen büyüme hikayesi, güçlü bilanço, döviz bazlı gelir yapısı ve düzenli temettü getirisi.

TCELL: Yüksek karlılık, pozitif bilanço yapısı, nakit yaratma kapasitesi, dijital hizmetlere yönelik yatırımlar, yüksen enflasyonun pozitif katkısı.

AKSEN: Güçlü FAVÖK üretimi, yabancı para geliri sağlayan yatırımları, döviz bazlı gelirlerde artış, cazip çarpanlar.

BIMAS: Rekabet Kurulu cezası nedeniyle iskonto görmesi, gıda enflasyonu ve alternatif temel tüketim malı talep arayışının büyümeyi desteklemesi.

TKFEN: Gübre tarafından gelecek katkı, Orta Doğu ülkelerinden olası yeni siparişler, bakiye siparişlerde toparlanma beklentimiz.

TURSG: Cazip çarpanlar, trafik ve kasko segmentlerindeki pazar payının görece daha düşük olması, marj baskısının rakiplerine kıyasla daha sınırlı kalması ve artan finansal gelirler.

OZKGY: 2021 yılındaki güçlü performansı sonrasında revize ettiğimiz 12-aylık hedef fiyatımızın sınırlı getiri potansiyeline işaret etmesi.

Deniz Yatırım 2022 Strateji Raporu'nun tamamını görmek için tıklayın