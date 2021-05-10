Deniz Yatırım strateji raporunu güncelledi

Banka ve aracı kurumlar, değişen koşullar ve beklentiler çerçevesinde strateji raporlarını güncellenmeye devam ediyor.

Deniz Yatırım da mart ayında gerçekleşen merkez bankası yönetim değişikliği ardından makro ve fiyatlamalarla ilgili değişikliğe gitti.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek tarafından tarafından hazırlanan strateji güncelleme raporunda ön plana çıkan ayrıntılar şöyle:

* Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 11'den yüzde 13,6'ya çıkarken politika faaizi beklentisi yüzde 12,5'ten yüzde 15,5'e yükseldi

* Dolar kurunda ise 8,30 olan kapanış beklentisi 8,45'e yükseldi.

* Ons altın ve gümüş fiyatlama beklentilerimizi aşağı yönde güncelliyoruz: $1825 & $27 (ortalama)



* Petrol fiyatları için 1-3 ay vadede riskler $70-80 bandına yönelimde.



* Global fon akımlarının devam etmesini, gelişmekte olan ülkelerin kendi içerisinde ayrışmasını bekliyoruz.



* Yüksek tasarruflar ve likit fonlara park etmiş para varlık fiyatlamaları açısından potansiyeli canlı tutuyor.



* Kısa vade riskler bir yana hisseler tahvillere kıyasla yüksek potansiyel sunmaya devam ediyor.



* Dış finansmanda herhangi bir sorun öngörmüyoruz.



* Risksiz faiz oranını (RFO) +200bp ile %15 düzeyine yükseltirken, BIST 100 endeksi beklentimizi aşağı yönde revize ediyoruz.



* Türk eurobondlarını beğenmeye devam ediyoruz TL tahviller için nötr pozisyondayız.

Yeni Model Portföy

Deniz Yatırım Model Portföyde de güncelleme yaptı:



TCELL, PETKM, KOZAL, HALKB çıkarken TAVHL, TTKOM, KORDS, OZKGY ekleniyor.



Hisse senedi öneri listemiz finansal şirketlerde ISCTR, GARAN, AKGRT, ISMEN finansal olmayan şirketlerde ise TAVHL, TTKOM, TUPRS, SISE, KORDS, MGROS, OZKGY şeklinde oluşuyor.

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