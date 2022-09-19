DenizBank da Mir'i askıya aldı

ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığına yönelik haberlerin ardından iki özel banka MİR operasyonunu askıya aldı.

Reuters, İş Bankası'nın ardından DenizBank'ın da Mir operasyonunu askıya aldığını duyurdu.

Financial Times'ta geçen hafta yer alan haberde, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlar.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.