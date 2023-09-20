DenizBank deprem bölgesi için 109 milyon dolar kredi aldı

DenizBank'ın açıklamasına göre EBRD tarafından oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında sağlanan kredi ile depremden doğrudan hasar gören birey ve işletmelere finansman yaratılması, bölge nüfusunun birincil ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması ve kalkınma için büyük önem arz eden beşeri sermayenin korunması hedefleniyor.

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, deprem felaketinin ardından kurum olarak seferberlik ilan ettiklerini, öncelikli ihtiyaçların ivedilikle temini ve bölgeye ilk elden ulaştırılmasının ardından, uzun vadeli gereksinimlere odaklanarak desteklerini daha da sistematik hale getirdiklerini belirtti.

600 milyon avro fon

DenizBank olarak her zaman kamu görevi ifa eden bir kurum olma bilinciyle çalıştıklarını ve memlekete hizmet ilkesini benimsediklerini aktaran Böcügöz, şunları kaydetti:

"Depremin açtığı yaraları sarmak için de ilk günden bu yana, hissedarımız Emirates NBD'nin de desteğiyle gerek bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi ve finansman temini gerek insani yardımlarımız ve eğitime katkılarımızla bölgede yaşamın devamlılığı için üzerimize düşeni yerine getirdik, getiriyoruz. EBRD, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından, mart ayında Türk bankalarına toplam 600 milyon avro fonlama sağlayacağını açıklamış, bankamızın mayıs ayında gerçekleştirdiği yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon ihracı kapsamında, ülkemizdeki ilk deprem ilintili fonlama işlemini kurumumuzla gerçekleştirmişti. Şimdi büyük yıkıma uğrayan bu geniş coğrafyanın ayağa kalkmasına destek olmak üzere bir kez daha EBRD'yle işbirliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz."

EBRD Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan da "Finansal desteğe ihtiyaç duyan segmentlere ve bölgelere finansman sağlamalarına yardımcı olmak için Türkiye'deki finansal ortaklarımızın her zaman yanındayız. Önemli ortaklarımızdan DenizBank'ın, bu fonları verimli bir şekilde dağıtacağına, bölgenin toparlanmasına ve halkın hayatlarını yeniden inşa etmesine vesile olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.